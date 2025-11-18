ನವೆಂಬರ್ 19 ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ ಸೂರ್ಯ ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಲಾಭ
19 november Wednesday surya nakshatra parivartan bring good luck to zodiac signs ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶನಿಯು ಶಿಸ್ತು, ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವು ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಿಂದ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಹಜ. ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯನು ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.ಇದು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಹಣವೂ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒತ್ತಡವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಹ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವೂ ಇರಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಯಶಸ್ಸು ಬರಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಸಮಯದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.