ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊನೆ, ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ
According to astrology ಶುಕ್ರ May 8 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:51 ಕ್ಕೆ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರನು ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳ ಗ್ರಹ. ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಹವು ಮೇ 8, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:51 ಕ್ಕೆ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಏನೇ ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಗೆ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರು ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ಸಂಚಾರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳ ತುದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅದು ಲಾಭದಾಯಕವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೂ ಈ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸಹ ಈಗ ಬಂಪರ್ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಸಂಚಾರವು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.