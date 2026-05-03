ಮೇ 3 2026 ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ
ಮೇ 3, 2026 ರಂದು, ರಾಜಯೋಗಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಸದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಇದ್ದರೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ, ನೀವು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಅದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ದಿನ (ಮೇ 3, 2026) ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ
ಮಿಥುನ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಿನ (ಮೇ 3, 2026) ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಈ ದಿನ (ಮೇ 3, 2026), ಅವಿವಾಹಿತರು ನೆಲೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹವಾದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬಯಸಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ದಿನ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣವು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಗಣನೀಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪ್ರವಾಸವು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಹಣ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ನೀವು ಹೊಸ ಮೂಲದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ದಿನ (ಮೇ 3, 2026) ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಅವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವವರು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು
ಧನು ರಾಶಿ
ಹಳೆಯ ಶತ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಮಕರ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ದಿನ (ಮೇ 3, 2026) ಉಳಿತಾಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಓಡಾಡುವುದು ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ.
ಲಾಭದ ಕೊರತೆ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದ ಕಠಿಣ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಯುವಕರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ, ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಂಟಿತನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ