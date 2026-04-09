ಇಂದು ಸೂರ್ಯ-ಗುರು ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ, ಸಂಪತ್ತು
08 April 2026 Thursday ಏಪ್ರಿಲ್ 9, 2026 ರಂದು ಹಲವಾರು ಗ್ರಹಗಳ ಜೋಡಣೆಗಳು ಮಹತ್ವದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಸೂರ್ಯ-ಗುರು ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವೂ ಸೇರಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿ. ಹಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಿತವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನವಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ನೀವು ನೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಇತರ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಖರ್ಚುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಿರಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ನೀವು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾದರೆ, ಅದು ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳು ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ದಿನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗವಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗಾಗಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಉತ್ತಮ ದಿನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ ಸಂತೋಷ ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೂ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.