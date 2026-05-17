ಮೇ 17ರಂದು 4 ಶುಭ ಯೋಗಗಳು, ಈ 7 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಮಳೆ!,12 ರಾಶಿಗಳ ನಿಖರ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
May 17 Daily Horoscope Predictions For All 12 Zodiac Signs ಮೇ 17, ಭಾನುವಾರದಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಶೋಭನ್, ಧ್ವಾಂಕ್ಷ ಮತ್ತು ಧ್ವಜ ಎಂಬ 4 ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಇರಲಿವೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ? ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕೇಳದೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಡಿ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿರಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಿರಿ. ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವಿರಲಿ.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ನಿಂತುಹೋದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬೀಳಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಹಳೆಯ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಾರದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಹಣ ಕೈಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಂದು ನೀವು ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತು ಕಳ್ಳತನವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಿನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹಣದ ಲಾಭದ ಯೋಗವಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಲಾಭ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನೆದು ಮನಸ್ಸು ಕಷ್ಟಪಡಬಹುದು. ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಟಿಲವಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ಸಹೋದರರಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಿರುವವರ ಸಲಹೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಅವಸರಪಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ಮುಗಿಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು. ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಹುದು. ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಜಗಳವೂ ಆಗಬಹುದು. ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಅವಕಾಶಗಳು ತಪ್ಪಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ದಿನವು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೋಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ನಿಂತುಹೋದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಜಗಳಗಳು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಗಬಹುದು. ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿಗಬಹುದು.
