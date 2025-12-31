- Home
- Sports
- Cricket
2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಿದ ಟಾಪ್ 7 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿವರು! ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏಕೈಕ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ
2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಿದ ಟಾಪ್ 7 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿವರು! ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏಕೈಕ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ
ಬೆಂಗಳೂರು: 2025ರ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಹಲವು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಬನ್ನಿ ನಾವಿಂದು 2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 7 ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
7. ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್:
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ 60-75 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳ(18 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ), ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಂಬಳ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
6. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್:
ಭಾರತ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 2025ರಲ್ಲಿ 70ರಿಂದ 85 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಅಯ್ಯರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
5. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ:
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಈ ವರ್ಷ 80-100 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
4. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರಕ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಈ ವರ್ಷ 90 ರಿಂದ 110 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬುಮ್ರಾ ಬಿಸಿಸಿಐ ಎ+ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೊಂದ್ದಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಂದಲೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
3. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್:
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಈ ವರ್ಷ 110ರಿಂದ 120 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 27 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಪಡೆದ ಪಂತ್, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ:
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ವರ್ಷ 150ರಿಂದ 180 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 23 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ನಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಎಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲ್ಲೇ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ:
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ರನ್ ಮಷೀನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 250ರಿಂದ 300 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಹಾಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊಹ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
