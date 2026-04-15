- ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಸ ಕಿಂಗ್! ಮ್ಯಾಚ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಲಖನೌಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ನಡುಕ!
ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ನಂಬರ್ 1 ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರುವ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೂ ಇದೆ. ಆ ಆಟಗಾರ ಯಾರು? ಯಾಕೆ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕಿಂಗ್ ಯಾರು..?
ಇಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೂ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 195 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಇನ್ನೊಂದು 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಹೊಸ 'ಕಿಂಗ್' ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಇಂದು ಆಡ್ತಾರಾ?
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟೆನ್ಶನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾದದ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಡ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಜೊತೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಆಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಟಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
ಲಖನೌ ಎದುರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ
ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಲಖನೌ ನಡುವೆ ಈವರೆಗೆ 6 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಲಖನೌ ಗೆದ್ದಿರುವ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲೇ ನಡೆದಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಲಖನೌವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಸೋಲಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ (RCB) ಇಂದು ಮುರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಈ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಆಡಿದ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಗೆದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು ಪಾಟಿದಾರ್ ಪಡೆ ಗೆದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ 8 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ರನ್ ರೇಟ್ನಿಂದಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್-1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲಿದೆ. ಪಾಟಿದಾರ್, ಕೊಹ್ಲಿ, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಗಾಯ ಮತ್ತು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ವಿರುದ್ಧದ ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ತಂದಿದೆ.
ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಸ್ವರ್ಗ
RCB vs LSG : ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ
RCB ತಂಡ: ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (ನಾಯಕ), ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ರಸಿಖ್ ಸಲಾಂ, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ, ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ.
LSG ತಂಡ: ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್, ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (ನಾಯಕ), ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ, ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್, ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ, ದಿಗ್ವೇಶ್ ರಾಠಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್, ಅವೇಶ್ ಖಾನ್, ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಂಡೆ.
