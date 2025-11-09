IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಧೋನಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಆಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸಿಇಒ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 44ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಪರ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಸನ್ ಆಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸಿಇಒ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವೇ ಸರಿ!
ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುತ್ತಾ?
ಐಪಿಎಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಧೋನಿಯ ಆಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಅವರ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗದ ಆಟ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈಗ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ಸಿಎಸ್ಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಕೆಗೆ ಧೋನಿ
ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನ ಮೊದಲು, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಧೋನಿಯನ್ನು ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಐಪಿಎಲ್ನ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಐದು ವರ್ಷ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡದವರನ್ನು ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮದಂತೆ ಧೋನಿಯನ್ನು 4 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಸಿಎಸ್ಕೆಗೆ 17ನೇ ಸೀಸನ್
ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಿಂದಲೂ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಸೀಸನ್ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಜೊತೆ ಧೋನಿಗೆ 17ನೇಯದ್ದು. ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಒಂದೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (ಆರ್ಸಿಬಿ). ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ 5 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.
ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ ಕೆರಿಯರ್
ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 278 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 5,439 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 137.45. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ 235 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 136 ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.