14,000 ಟಿ20 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ 5 ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಂ.1, 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ RCB ಸ್ಟಾರ್!
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವ Virat Kohli ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. Royal Challengers Bengaluru ಪರ Kolkata Knight Riders ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 14,000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
1. Virat Kohli – 409 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಎಂದರೆ ಕೊಹ್ಲಿ. ಒತ್ತಡದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ.
2. Chris Gayle – 423 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಗೇಲ್ ಹಲವು ವರ್ಷ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಳೆಯ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮುಖವೇ ಬದಲಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್.
3. David Warner – 431 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಓಪನರ್ ವಾರ್ನರ್ ಟಿ20 ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
4. Jos Buttler – 468 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬಟ್ಲರ್ ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
5. Alex Hales – 505 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೇಲ್ಸ್, 14,000 ಟಿ20 ರನ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಐದನೇ ಆಟಗಾರ.
ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೂ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಖಲೆಗಳ ರಾಜನಾಗಿ ಮಿಂಚಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
