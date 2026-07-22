ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಸೋಲು, ಭಾವುಕ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ
ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಸೋಲು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲ ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಾಯಕ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಇಚ್ಚಿಸಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನ ತೊರೆದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಸರಣಿ ಸೋಲು, ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಯಕನ ತಲೆದಂಡ, ಕೋಚ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ದ ಸರಣಿ ಸೋಲಿನ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕ ಹಶ್ಮತುಲ್ಹಾ ಶಾಹೀದಿ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕದಿನ ನಾಯಕತ್ವ ರಾಜೀನಾಮೆ
2026ರ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಜೂನ್ 20ರಂದು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 3-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮುಖಭಂಗದದ ಬಳಿಕ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಹಶ್ಮತುಲ್ಹಾ ಶಾಹೀದಿ ಇದೀಗ ಏಕದಿನ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ
ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಯಶಸ್ವಿ ಏಕದಿನ ನಾಯಕ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಶ್ಮತುಲ್ಹಾ 55 ಏಕದಿನಗಳಲ್ಲಿ 27 ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೋರಾಟ, ಏಷ್ಯಾಕಪ್, 2025ರ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಹಶ್ಮತುಲ್ಹಾ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಇಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಹಶ್ಮತುಲ್ಹಾ
2022ರಿಂದ ಹಶ್ಮತುಲ್ಹಾ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲ ಹಶ್ಮತುಲ್ಹಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಾನು ಏಕದಿನ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹಶ್ಮತುಲ್ಹಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್
2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಮೇಲೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯರು ಬೇಡ, ಕಿರಿಯರು ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಜೋರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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