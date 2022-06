4 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಮಲ್‌ ಹಾಸನ್‌ ಹವಾ; ಇನ್ನೊಂದು ದಾಖಲೆಯತ್ತ Vikram

ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ (Kamal Haasan) ನಟಿಸಿರುವ ವಿಕ್ರಮ್ (Vikram) ಚಲನಚಿತ್ರವು ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ ಸಿನಿಮಾವು ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 390.50 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಮಾಡಿದ ಕಾಲಿವುಡ್‌ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

vikram kerala box office

ವೇಗದ ಗತಿಯ ಆಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾವು ಜುಲೈ 8 ರಂದು ಡಿಸ್ನಿ+ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ. ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.

Kamal Haasan Vikram

ದಕ್ಷಿಣದ ಜೊತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಯುಎಇ, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 400 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟುವತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Lokesh Kanagaraj wants fans to revisit Kaithi before watching Vikram

Vikram

ವಿಕ್ರಮ್‌ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಿ ನಾರಾಯಣನ್, ಕಾಲ್ಯಿಡಾಸ್ ಜಯರಾಮ್, ನರೈನ್, ಆಂಟನಿ ವರ್ಗೀಸ್, ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಸಹ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ ರಾಜ್ ಕಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

Image: PR Agency

ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸೌಂಡ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್‌ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಸ್ಕೋರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಇದುಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್, ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್, ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಸಹಯೋಗವಾಗಿದೆ.

Image: PR Agency