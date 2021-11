‘ಚಿತ್ತಂ ಮಹಾರಾಣಿ’ ಎಂಬ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಚೆಲುವೆ. ಚಿತ್ತಂ ಮಹಾರಾಣಿಯಾಗಿ ರಚನಾ ಇಂದರ್(Rachana Inder) ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರುತ್ತಿದೆ

=

=

ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್' ನಟಿ ರಚನಾ ಇಂದರ್‌ (Rachana Inder) ಹಾಗೂ 'ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು' ಸಿನಿಮಾದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ್‌ (Shri Mahadev) ನಟನೆಯ 'ಲೆಟ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌' (Lets Break Up) ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ (First Look) ಅನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ವರೂಪ್‌ (Swaroop) ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.