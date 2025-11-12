- Home
- ನಟಿ ರಾಶಿಯನ್ನು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ: ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ನಾಯಕಿ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು? ಆ ವಿವಾದವೇನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ರಾಶಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ
ನಾಯಕಿ ರಾಶಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು 'ನಿಜಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ನಿರ್ದೇಶಕ ತೇಜ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಶಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾಶಿ ನಟನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು.
ರಾಶಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ
ನಾಯಕಿ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ. 1999ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಪ್ರೇಯಸಿ ರಾವೆ' ಚಿತ್ರ ಇವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು.
ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಪ್ರೇಯಸಿ ರಾವೆ
ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯ 'ಪ್ರೇಯಸಿ ರಾವೆ' ಚಿತ್ರವು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರ ಮಹೇಶ್ ಇದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ವಿವಾದ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದವು.
ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಡುವೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರೇಯಸಿ ರಾವೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಫಿದಾ
ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರ ಮಹೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ತಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪಾರ್ಟಿ
ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ನಂತರ 'ಪ್ರೇಯಸಿ ರಾವೆ' ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೀಡಿದರು.