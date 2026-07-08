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- ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ; ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹90,000 ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್!
ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ; ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹90,000 ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್!
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಅರೆನಾ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹90,000 ವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದ್ದು, ಬ್ರೆಝಾ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೂ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ.
ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಅರೆನಾ (Arena) ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ 'ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್' (Victoris) ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹90,000 ವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಮಾರುತಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ (Maruti Victoris): ಗರಿಷ್ಠ ₹90,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಮಾರುತಿಯ ಲೈನ್-ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರು ಎಂದರೆ ಅದು 'ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್'.
ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿ: ₹90,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ.
ಸಿಎನ್ಜಿ (CNG) ಮಾದರಿ: ₹80,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿ: ₹60,000 ವರೆಗೆ ಆಫರ್.
ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಬೆಲೆಯು ₹10.50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹19.99 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ) ಇದೆ.
2. ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ (Maruti Brezza): ₹55,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ನಂತಹ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಮೇಲೆ ಈ ತಿಂಗಳು ₹55,000 ವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆಯು ₹8.26 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹12.86 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ.
3. ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ (Maruti Swift): ₹45,000 ವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ
ಯುವಕರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರಿನ ಎಎಂಟಿ (AMT) ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹45,000 ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹40,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಬೆಲೆಯು ₹5.79 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಮಾರುತಿ ಆಲ್ಟೋ K10 ಮತ್ತು ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ (Wagon R): ₹52,500 ವರೆಗೆ ಆಫರ್
ಮಾರುತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರುಗಳಾದ ಆಲ್ಟೋ K10 ಮತ್ತು ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ.
ಆಲ್ಟೋ K10: ಇದರ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ₹52,500 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹42,500 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ.
ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್: ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಫರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹52,500 ವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
5. ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೂ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ:
ಮಾರುತಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ (S-Presso): ₹37,500 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ. (ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಕಾರಾಗಿದ್ದು, ₹3.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ).
ಮಾರುತಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ (Celerio): ₹37,500 ವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ.
ಮಾರುತಿ ಇಕೋ (Eeco): ಈ ವ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ₹37,500 ವರೆಗೆ ಆಫರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಯಾವ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ ಇಲ್ಲ?
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾದ ಡಿಜೈರ್ (Dzire) ಮತ್ತು ಅರ್ಟಿಗಾ (Ertiga) ಮೇಲೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.