ಈ 5 ರಾಶಿಯವರು ಎಂದಿಗೂ ವಜ್ರ ಧರಿಸಬಾರದು, ತೊಂದರೆ ಪಕ್ಕಾ
ಯಾವುದೇ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಒಬ್ಬರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಯಾವ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದೆಂದು ನೋಡಿ.
ಮೇಷ
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು. ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಜ್ರಗಳು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಅವು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನೂ ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನೀವು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿದ್ದಾಗ ಜನಿಸಿದವರು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು. ಇದು ನಿರಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಗೌರವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಜನರು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಶುಭವಲ್ಲ. ಅವರು ಶುಕ್ರ ರತ್ನವಾದ ವಜ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಜ್ರ ಧರಿಸುವುದು ಶುಭವಲ್ಲ. ವಜ್ರ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.