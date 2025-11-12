ಈ ರಾಶಿಯವರು ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅಲ್ಲಾ ದುರದೃಷ್ಟ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
who should avoid wearing gold gold is not auspicious these zodiac people ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನವು ಗುರು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ವೃತ್ತಿ, ಮದುವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರನು ಆಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು (ಚಿನ್ನದ ಗ್ರಹ) ಶತ್ರುಗಳು. ಈ ಜನರಿಗೆ, ಚಿನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ, ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಹವು ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶತ್ರುತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಚಿನ್ನವು ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲಬಹುದು. ಈ ಜನರು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಚಿನ್ನ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ತಟಸ್ಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಪರ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕೂಲವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಗುರು-ಶನಿ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಚಿನ್ನ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕಬ್ಬಿಣ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.