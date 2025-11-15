ನವೆಂಬರ್ 3ನೇ ವಾರ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು
Weekly Lucky Zodiac Sign 17 To 23 November 2025 Budhaditya Rajayoga ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ನವೆಂಬರ್ ಈ ವಾರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮೇಷ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆಈ ವಾರ ಶುಭ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ವಾರವು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ದಯೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಭೂಮಿ, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದಯೆ ತೋರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಂದು ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಈ ವಾರ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಗಳು, ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಸಹ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.