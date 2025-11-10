24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಗುರು-ಶುಕ್ರನ ಶತಂಕ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
venus jupiter centile aspect grah gochar these zodiac sign lucky ವೇದ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶುಭ ಶತಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು
ನವೆಂಬರ್ 11, ಮಂಗಳವಾರ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಶತಂಕ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಈ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಧನು
ಶತಂಕ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶತಂಕ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ
ಶತಂಕ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.