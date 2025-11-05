ನವೆಂಬರ್ 7 ರಿಂದ ಶುಕ್ರನಿಂದ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ
venus give luxurious life to these three zodiac from november 7th ರಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿ ಜನರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ಶುಕ್ರ
ಒಬ್ಬರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಶುಕ್ರನು ವರ್ಷವಿಡೀ ಅನೇಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶುಕ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 7 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ರಾಹುವಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ರಾಹುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಸ್ವಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಶುಕ್ರನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಸ್ವಾತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನಿದ್ದು, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅದೃಷ್ಟ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರದ ಸ್ವಾತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಅಂಶ. ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಜಿನ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.