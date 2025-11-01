ನಾಳೆ ನವೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಶುಕ್ರ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಧನ ಮತ್ತು ಕನಕ ಯೋಗ
venus enters libra on november 2 success taurus libra sagittarius zodiac ಶುಕ್ರನು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನಾಳೆ ನವೆಂಬರ್ 2 ಶುಕ್ರ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶ,
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಲಗ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ನವೆಂಬರ್ 2 ರಿಂದ ಮಾಲವ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ಶುಕ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಜನರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಜಯೋಗವು ತುಲಾ ಲಗ್ನದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 'ಧನವರ್ಷ' ಅವಧಿ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಧನು
ಶುಕ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಲಾಭದ ಮನೆ) ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಲಾಟರಿ ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 11 ನೇ ಮನೆಯು ಲಾಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.