ಸೂರ್ಯ-ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಯಶಸ್ಸು
trigrahi yog 2025 this zodiac sign get money success ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರಬಲ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ-ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಯೋಗವು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಈ ಯೋಗವು ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು. ಜನರ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜನರ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅದೃಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳಾಗಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂತೋಷದ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.