ಬುಧ-ಯಮ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ, ತ್ರಿಕೇದಶ ಯೋಗದಿಂದ ಖಜಾನೆ ಫುಲ್
triekadash yoga 2025 effect on rashi aries gemini scorpio may get money ಬುಧ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯಮನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಯೋಗ ಮೂರು ರಾಶಿಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬುಧ ಮತ್ತು ಯಮ
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಬುಧ ಮತ್ತು ಯಮ ಪರಸ್ಪರ 60 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ತ್ರಿಕೇದಶ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬುಧವು 23 ನವೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಮನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಯಮನು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ತ್ರಿಕೇದಶ ಯೋಗ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಯಮನ ಸಂಯೋಗವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಯಮನ ತ್ರಿಕೇದಶ ಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರಿಕೇಕದಶ ಯೋಗವು ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.