ನಾಳೆ ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಶುಭ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗ, ವೃಷಭ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ಜೊತೆ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
Top 5 Luckiest Zodiac Sign On Sunday 16 November 2025 Trigrah Yog Sun Giving Sucess And Huge Profit ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾಳೆ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಲ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ನಾಳೆ, ಭಾನುವಾರ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದದಾಯಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಇತರರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಾಳೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಹೊಸ, ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಮರಳಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಾಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮೋಜಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸ ನಾಳೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಯೂ ನಾಳೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಸಿಗಬಹುದು. ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮೀನ
ನಾಳೆ, ಭಾನುವಾರ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರನ್ನು ನಾಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ವಿದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು.