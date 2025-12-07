ನಾಳೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರವಿ ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ, 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ
Top 5 Luckiest Zodiac Sign On Monday 8 December 2025 In Ravi Pushya Yog ನಾಳೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ಸೋಮವಾರ ವರ್ಷದ ಅಂತಿಮ ರವಿ ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ, ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾಳೆ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಯೋಗವು ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಾಳೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲದಿಂದ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ನಾಳೆ, ಸೋಮವಾರ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೋಬಲ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶುಭ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರು ನಾಳೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಈಡೇರದ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಸದ್ಗುಣದ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಧನು ರಾಶಿಯವರು ನಾಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಲಾಭವೂ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಪ್ರಣಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ನಾಳೆ, ಸೋಮವಾರ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ, ಸೋಮವಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.