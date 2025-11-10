- Home
ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:46 ರಿಂದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ
Shukra mangal 2025 gochar dwi dwadash rajayoga astrology benefits ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ್ರನು ಈಗ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾನೆ.
ವೈದಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:46 ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಪರಸ್ಪರ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗವು ದಿವಾದಶ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು.
ಮೇಷ
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು, ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ 11 ನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಹಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ನಿಮ್ಮ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ, ಇದು ವಿದೇಶಿ ಭೂಮಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ನಿಮಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಕಲೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.