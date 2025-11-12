ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ, ಹಣ
surya gochar will bring luck for these zodiac sign ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ, ಸ್ಥಾನ, ಗೌರವ ತರಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯ
ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹ ರಾಜ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದೊಂದಿಗೆ, ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದ್ರಿಕಾ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನು ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಅದು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಶನಿ ದೇವರು ಆಳುತ್ತಾನೆ.
ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಹಣ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು.