ಸೂರ್ಯನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳು, 5 ರಾಶಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ
surya gochar november challenges zodiac people ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಮಂಗಳ ರಾಶಿಗೆ (ವೃಶ್ಚಿಕ) ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ವೃಶ್ಚಿಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 16, 2025 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2025 ರವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಮಂಗಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ:
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬಿರುಕು ಬಿಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಸಿಂಹ
ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಶುಭವಲ್ಲ. ನೀವು ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳಿರಬಹುದು. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ನಷ್ಟಗಳು ಇರಬಹುದು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ನಿಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕನ್ಯಾ
ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಧನು
ರಾಶಿಯ ಜನರು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗೊಂದಲಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಂತರವಿರಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನತೆ ತೋರಿಸಬೇಡಿ.