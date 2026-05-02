ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲ ಸುನಫಾ ಯೋಗವು, ಮೇ 2026 ರಿಂದ ಸುಮಾರು 8 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷದಂತಹ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಸುನಫಾ ಯೋಗ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸುನಫಾ ಯೋಗವು ಇವರ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂವಹನ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ
ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸುನಫಾ ಯೋಗವು ಶಾಂತಿಯುತ ಆದರೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮತೋಲನ ಮೂಡಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ, ಮನೆ, ವಾಹನದಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಸಮಯದ ವಿಶೇಷ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸುನಫಾ ಯೋಗವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಅಡಚಣೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊರಬಂದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕಾರಯುತ ಸ್ಥಾನಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.