ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟ
sun transit bring bad luck for 4 zodiac signs trouble till 30 days alert ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ವೃಶ್ಚಿಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ
ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ರಿಕಾ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದುbಸೂರ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:45 ಕ್ಕೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯನು ಮಂಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ದುರಹಂಕಾರ ಅಥವಾ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ವಹಿಸಬೇಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ನಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರವಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಬೇಡಿ.
ಸಿಂಹ
ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಮನೋಭಾವವು ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ, ಈ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮೀನ
ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಮಯ. ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿರಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು.