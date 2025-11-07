ಶುಕ್ರನ ನೆಚ್ಚಿನ ಈ 3 ರಾಶಿ 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ
shukra favourite zodiac signs these 3 zodiac signs get success after age 30 ಈ ರಾಶಿ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಸುಂದರರು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ
ರಾಶಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಶುಕ್ರ. ಈ ರಾಶಿಯು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ. ಶುಕ್ರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಅವರು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ದಕ್ಷರು. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ
ಶುಕ್ರ ದೇವರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನು ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಜನರು ತುಂಬಾ ಸೃಜನಶೀಲರು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಗಣನೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೃದಯ ಶುದ್ಧರು.
ಶುಕ್ರನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ರತ್ನ
ನೀವು ಶುಕ್ರನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ವಜ್ರ ಅಥವಾ ಓಪಲ್ ಧರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಈ ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಧರಿಸುವುದು ಲಾಭದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.