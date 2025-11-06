ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಸಂಯೋಗ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ದಿನ, ಅದೃಷ್ಟ
shukra budh yuti November venus mercury conjunction lucky zodiac signs ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರ
ಶುಕ್ರನು ನವೆಂಬರ್ 2, 2025 ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ನವೆಂಬರ್ 26 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನು ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಸಂಜೆ 7:58 ಕ್ಕೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 23, 2025 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಬುಧ ಸಂಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರ-ಬುಧ ಸಂಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನವೆಂಬರ್ 23 ರ ನಂತರ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಅವರಿಗೆ ವೇಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.