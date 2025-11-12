ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಚಲನೆ ಬದಲು, 3 ರಾಶಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು
shani margi 2025 on 28 November end Saturn direct unlucky 3 zodiac signs ಶನಿ ದೇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:20 ಕ್ಕೆ ಶನಿಯು ಮಾರ್ಗಿಯ ಮೂಲಕ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಮೊದಲ ಹಂತವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶನಿ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಮೀನ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಎರಡನೇ ಹಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆಯ ನಂತರ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದನ್ನು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು.
ಶನಿ
ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಶನಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು 2027 ರವರೆಗೆ ಶನಿಯ ನೆರಳಿನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಫಲಪ್ರದವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರಬಹುದು.