ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ದುರದೃಷ್ಟ
seeing these numbers repeatedly they could be a sign of bad luck ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. 1 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದು ಗ್ರಹದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಗ್ರಹವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
1 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ, 2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಚಂದ್ರ, 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರು, 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ರಾಹು, 5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬುಧ, 6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರ, 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇತು, 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶನಿ ಮತ್ತು 9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಆಳುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಕಂಪನಗಳು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯು ಶುಭಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 4, 2, 8 ಅಥವಾ 0 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 4 (44, 444) ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾದಲ್ಲಿ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
2 (22, 222) ಸಂಖ್ಯೆಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 8 (88, 888) ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 0 (00, 000) ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾರಿಹೋಗಬಹುದು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 1, 3, 5 ಮತ್ತು 9 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಮತ್ತು 11 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. 3 ಮತ್ತು 33 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 5 ಮತ್ತು 55 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. 9 ಮತ್ತು 99 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಶಸ್ಸು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 98760 43215 → 9+8+7+6+0+4+3+2+1+5 = 45 → 4+5 = 9. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸಂಖ್ಯೆ 9. ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4, 7, 8 ಅಥವಾ 9 ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.