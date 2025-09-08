ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ.
1 Min read
Share this Photo Gallery
- FB
- TW
- Linkdin
14
Image Credit : Asianet News
ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ (ಮಹಾ ಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ)
ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಾದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು “ಮಹಾ ಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ” ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಯೋಗ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲಿದೆ.
24
Image Credit : Asianet News
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಮಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೌತಿಕ ಸುಖ ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಕೈಸೇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಆಗದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
34
Image Credit : Asianet News
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಮಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ನೀವು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
44
Image Credit : Asianet News
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಿರಿ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳು ದೂರವಾಗುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ ಆಗದವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
Latest Videos