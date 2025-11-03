ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ, ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
rashifal 2026 by date of birth horoscope 2026 mulank 1 to 9 1 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ 2026 ರ ವರ್ಷ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಜಾತಕ 2026 ರಿಂದ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಸಂಖ್ಯೆ 1&2
ಈ ವರ್ಷ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ, ಅಹಂಕಾರ ಪಡಬೇಡಿ. ವೃತ್ತಿ ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏರುಪೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ಸಂಖ್ಯೆ 3&4
3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ 2026 ನೇ ವರ್ಷವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶ. ಅಹಂಕಾರವು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿನಮ್ರರಾಗಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ, 2026 ರ ವರ್ಷವು ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಸಂಖ್ಯೆ 5&6
5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ, 2025 ನೇ ವರ್ಷವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, 2026 ನೇ ವರ್ಷವು ಪ್ರೀತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಂತೋಷ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ಲಾಮರ್, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 7&8
7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, 2026 ನೇ ವರ್ಷವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಸಾಧ್ಯ.
8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ, 2026 ರ ವರ್ಷವು ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 9
9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ, 2026 ರ ವರ್ಷವು ಹೇರಳವಾದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆತುರವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಶೀಲರಾಗಿರಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಿರಿಯರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೌರವಿಸಿ. ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವವರು ಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ
ಸಂಖ್ಯೆ 1 (ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ – 1, 10, 19, 28), ಸಂಖ್ಯೆ 2 (ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ – 2, 11, 20, 29),ಸಂಖ್ಯೆ 3 (ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ – 3, 12, 21, 30),ಸಂಖ್ಯೆ 4 (ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ – 4, 13, 22, 31),ಸಂಖ್ಯೆ 5 (ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ – 5, 14, 23),ಸಂಖ್ಯೆ 6 (ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ – 6, 15, 24),ಸಂಖ್ಯೆ 7 (ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ - 7, 16, 25),ಸಂಖ್ಯೆ 8 (ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ - 8, 17, 26),ಸಂಖ್ಯೆ 9 (ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ - 9, 18, 27)