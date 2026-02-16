ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ಇಂದು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ರಾಜಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ, ಅದೃಷ್ಟ
Rashifal 16 february 2026 ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಯಶಸ್ಸಿನ ಯೋಗವು ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಂದು ಸಹ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಮಹತ್ವದ ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಾಭ
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದುಬಾರಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 2026 ರಂದು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ
ಮಿಥುನ: ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ನೀವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 2026 ರಂದು ನೀವು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು.
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ
ಸಿಂಹ: ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಇದು ಶುಭ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 2026 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಶುಭ ಸೋಮವಾರ
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಹತ್ವದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 2026 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಂಡರೂ, ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಶುಭ ಸೋಮವಾರದಂದು ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ
ಧನು ರಾಶಿ: ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಕಹಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ, ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 2026 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 2026 ರಂದು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.
ಸಂತೋಷ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ನೀವು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ನೀವು ಗಾಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ: ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 2026 ರಂದು ಹೊಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.