ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಎದುರು, ರಾಹುನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ
rahu number 4 numerology people born on 4 13 22 face struggles ಕೆಲವರ ಜೀವನವು ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಗಳು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹಗಳಿಂದಾಗಿರಬಹುದು.
ರಾಹು
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹು ಗ್ರಹವು 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13 ಅಥವಾ 22 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು 4 ರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಹುವನ್ನು ಕ್ರೂರ, ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮೋಸದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಏರಿಳಿತ
ರಾಹುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಜನರ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮರು ಕ್ಷಣ ಬಡವರಾಗಬಹುದು. ಅವರು ಹಠಮಾರಿ ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರಿಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.ರಾಹುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಅವರ ಜೀವನವು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಷ್ಟ
4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ರಾಹುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಂದರೂ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಈ ಜನರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.