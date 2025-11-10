ರಾಹುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 3 ರಾಶಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣ
rahu nakshatra gochar 2025 gemini cancer capricorn get sudden money ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2025 ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2:11 ಕ್ಕೆ ರಾಹು ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಹು ಪೂರ್ವಭಾದ್ರಪದದ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸ್ಪಷ್ಟ ರಾಹು ಸಂಚಾರ ಎಂದರೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾರು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಮಿಥುನ
ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಕನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಉಜ್ವಲವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಮನೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ.