2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿ, ರಾಹು, ಕೇತು ಮತ್ತು ಗುರುನಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಜೀವನ, ಕಷ್ಟ
Prediction 2026 Horoscope Shani Rahu Is Inauspicious For 5 Rashi Face Problem 2026 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ.
ಮೇಷ
2026 ರಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗುಪ್ತ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
2026 ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಧೈಯದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ತಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಗುಪ್ತ ಕಾಳಜಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಿವಿ ನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಯವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಧೈಯದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಂತವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂದರ್ಭಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಧೈಯವು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಖರ್ಚುಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
2026 ರಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಾಹು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ರಾಹುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಡಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಮೀನ
2026 ರಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ರಾಹು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, 2026 ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ವರ್ಷವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವರ್ಷ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ, ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.