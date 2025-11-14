ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತೆ
people born on these dates faces stress accident Amavasya Purnima ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ದಿನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿನಗಳು ಅಶುಭ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ 2
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20 ಅಥವಾ 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು 2 ರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರನು ರಾಡಿಕ್ಸ್ 2 ರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ. ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಜನರು ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದರಿಂದ ಬಳಲುವುದು
2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಗಮನಾರ್ಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸಂತೋಷಪಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮರು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಜನರು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಾಲು, ನೀರು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗಳೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಅಶುಭ
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ಅಲೆಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ದುರ್ಬಲ ಚಂದ್ರನಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ.
ಈ 2 ದಿನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ
2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಪಘಾತಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.