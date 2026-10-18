Money Number: 30ರ ನಂತರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ! ಈ 3 ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದವರಿಗೆ ಹಣದ ಯೋಗ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ: ಕೆಲವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಚಮಚದೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 3
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21 ಮತ್ತು 30 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು 3 ನೇ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಗುರು. 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಇತರರು ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಮೂವತ್ತರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ, ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಯು-ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 5
ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ. ಇದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಗ್ರಹ. ಈ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂಚಲರು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಅವರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 8
ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17 ಮತ್ತು 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದರೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಅತ್ಯಂತ ಹೋರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ
ಶನಿ ದೇವ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ
ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಶನಿ ದೇವನಿಂದ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.