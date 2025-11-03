ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರ
november 2025 numerology prediction ank jyotish forecast radix number ನವೆಂಬರ್ 2025 ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಯಾವ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ 5
5, 14 ಅಥವಾ 23 ರಂದು 5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನವೆಂಬರ್ 20 ರ ನಂತರದ ಅವಧಿಯು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ 7
7, 16, ಅಥವಾ 25 ರಂದು 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಲಾಭಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ 8
8, 17 ಅಥವಾ 26 ರಂದು 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ 4
4, 13 ಅಥವಾ 22 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದವರು ಈ ತಿಂಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19 ಅಥವಾ 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದ 1 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಈ ತಿಂಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು.