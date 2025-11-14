ನವೆಂಬರ್ 20ಕ್ಕೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಸಂಕಷ್ಟ
November 20 amavasya bad time for Virgo Cancer Gemini Scorpio Capricorn signs ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಬರುವ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಈ ದಿನದಂದು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಥವಾ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಸಹ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಡಿ, ಆದರೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗುವುದು ಖಚಿತ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಒತ್ತಡದ ದಿನವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬಾರದು. ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಅಥವಾ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ನೀವು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಶಾಂತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರನ್ನು ನಂಬುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಆದರೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದುರಹಂಕಾರ ಅಥವಾ ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತಡವಾಗಿ ಬರಬಹುದು, ಅದು ನಿರಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಭಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇತರರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಡಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಂತಹ ತಂತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.