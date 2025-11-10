ನಾಳೆ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಾತ್ರಿ 10:11 ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ರಾಜನಂತಹ ಜೀವನ, ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ ಲಾಭ
november 11 jupiter motion will bring financial benefits 3 zodiac signs ಗುರುವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವು ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಗುರು
ಗುರುವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವು ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:11 ಕ್ಕೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರವರೆಗೆ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಈ ಬದಲಾದ ಚಲನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಅನೇಕ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಬಹುದು.