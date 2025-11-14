2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶನಿ-ಶುಕ್ರರ ದೊಡ್ಡ ಸಂಯೋಗ, 4 ರಾಶಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ
New year 2026 rashifal shani shukra yog bless taurus libra Aquariusಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2026 ವರ್ಷವು ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವೈಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಶುಕ್ರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿ-ಶುಕ್ರ
ಜನವರಿ 13, 2026 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2026 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 2, 2026 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ಇದು ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ನಡುವೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಶುಕ್ರನು ಮೊದಲು ಶನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನು ಸೇರುವುದರಿಂದ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹಗಳು. 2026 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ಸಂಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಹೆಚ್ಚಳ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ ಜನರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರು ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜನರಿಗೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ಜನರು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಶನಿಯು ಈ ಜನರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.