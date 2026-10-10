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- Zodiac Signs: ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್? ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ; ಹಣ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಯೋಗ
Zodiac Signs: ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್? ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ; ಹಣ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಯೋಗ
Dasara Horoscope 2026: Lucky Zodiac Signs ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವುದವು ಆ ಐದು ರಾಶಿಗಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬರಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
1. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲಾ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಮಯ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳದಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ.
2. ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ ತುಂಬಾನೇ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವರ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಇವರ ಅದೃಷ್ಟ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೂ ಗೆಲುವು ಇವರದ್ದೇ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ.
3. ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಇವರ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೀರಾ. ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ.
4. ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾನೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಜೀವನದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ.
5. ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ 'ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ' ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಶುರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದವರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.