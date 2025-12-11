3 ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟ, ಗೌರವ, ಸಂಪತ್ತು, ಸ್ಥಾನ
Navpancham rajyog auspicious for 3 zodiac signs golden time fame money ಇಂದು ಗುರುವಾರ, ವರುಣ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ
ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರರಾದ ಬುಧ ಮತ್ತು ವರುಣರು ಸೇರಿ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಂವಹನ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ತರ್ಕ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವರುಣ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ಗುರುವಾರ, ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲು, ಬುಧ ಮತ್ತು ವರುಣನ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರಬಹುದು. ಭೌತಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ಬಡ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.