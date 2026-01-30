ಅದೃಷ್ಟ ಅವರದ್ದೇ! ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ?
Mercury transit in aquarius ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ
ಬುಧ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರಂದು ಬುಧನು ಶನಿಯ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರಂದು ಬುಧ ಈ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಶನಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ಉದ್ಯೋಗ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಡೇರಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಈ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉನ್ನತ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. ಪೋಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.