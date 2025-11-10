ಇಂದಿನಿಂದ 20 ದಿನ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನಿಂದ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
mercury retrograde november benefit for gemini virgo taurus scorpio capricorn ನವೆಂಬರ್ 10 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 29 ರವರೆಗೆ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಬುಧ
ನವೆಂಬರ್ 10 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 29, 2025 ರವರೆಗೆ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಈ 20 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗೆ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಬುಧ ನಿಮ್ಮ ಆಳುವ ಗ್ರಹ.ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಇಮೇಲ್ಗಳು, ಮರೆತುಹೋದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಬರಹಗಾರರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆಯ ಸಮಯ. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳು ಈಗ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೊಸ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸ, ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ - ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳು, ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದವರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಹ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ದುರಹಂಕಾರವಲ್ಲ, ಪರಾನುಭೂತಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈಗ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಸಮಯ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಇದು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಸಮಯ. ತಂಡ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಿದ್ದರೆ, ಅದು ಈಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬುಧ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ - 'ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿ, ಯೋಚಿಸುವ ಮೊದಲು ಅನುಭವಿಸಿ'.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಈ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಬಾಸ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.