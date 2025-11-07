ನವೆಂಬರ್ 19ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲು, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
mars will enter mercury constellation benefiting these 3 zodiac signs ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವು ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಹಿರಿಯ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಬುಧನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವನ್ನು ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ರಿಕಾ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವು ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಹಿರಿಯ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಬುಧನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳವು ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗೆ ಹೊಸ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಮಂಗಳನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಈಗ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೋಪ ಅಥವಾ ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಗೆಹರಿಯದ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಇತರರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.ಆಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಶುಭ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಯು ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.